ЕС и страны Центральной Азии хотят видеть Афганистан безопасным государством

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и государства Центральной Азии будут стремиться сделать Афганистан безопасной и стабильной страной. Об этом говорится в заявлении спецпредставителей ЕС и стран Центральной Азии по Афганистану, опубликованном в среду по итогам встречи в Ташкенте.

В документе говорится, что представители и посланники "подтвердили стремление превратить Афганистан в стабильную, безопасную, независимую и процветающую страну, в которой афганские женщины и мужчины могут пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными в рамках международных обязательств, к которым присоединился Афганистан".

В заявлении подчеркивается, что в соответствии с резолюцией 2593 Совета Безопасности ООН из Афганистана не должны исходить угрозы другим странам, включая свободу передвижения и обеспечения безопасного прохода.

Участники консультативной встречи также подчеркнули важность недопущения использования афганской территории в качестве базы для размещения, финансирования и экспорта в другие страны терроризма и воинствующего экстремизма.

Спецпредставитель Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев заявил, что, несмотря на успехи нынешних властей в образовании, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, международное сообщество должно и далее требовать от Кабула создание правительства на основе широкого представительства, соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств. "Думаю, это под силу и нам, и самим талибам (представители запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября они заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.