МИД Украины: Киев расценивает поддержку Москвой ДНР и ЛНР как "акт вооруженной агрессии"

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина расценивает признание и поддержку Россией Донецкой и Луганской народных республик как "акт вооруженной агрессии против Киева". Об этом в среду говорится в заявлении МИД Украины.

"22 февраля Совет Федерации разрешил использование Вооруженных сил России за границей под предлогом "защиты" российского населения на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях. Признание и поддержка Москвой так называемых ЛНР и ДНР в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии", - говорится в заявлении на сайте МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз призвали международное сообщество принять против России безотлагательные и жесткие меры.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. В 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.

Совет Федерации дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента.