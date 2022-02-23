На Украине начался призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина начала призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины в среду.

"22 февраля 2022 года президент Украины [Владимир Зеленский] издал приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины "О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав", - указано в сообщении. Уточняется, что призыв начался в среду, максимальный срок службы - 1 год.

Сообщается, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, где они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди. За ними будут сохраняться рабочие места и среднемесячная заработная плата.

Резервисты оперативного резерва первой очереди - это военнослужащие, которые увольняются со срочной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в резерве, соответствуют требованиям и приобрели определенную военную учетную специальность.

Резервисты могут быть в течение суток призваны на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Право объявить о таком призыве закреплено за главой государства.