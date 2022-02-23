МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию РФ

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам, которые находятся в РФ, немедленно покинуть ее территорию, а также воздержаться от поездок в Россию. Такое заявление размещено в среду на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

В министерстве предупредили, что "пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации".

Ранее МИД Украины обратился к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о разрыве дипломатических отношений с РФ. В ведомстве считают такое решение "своевременным и продуманным". Украинский лидер уже сообщил, что рассматривает этот запрос.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.