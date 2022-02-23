Главы ДНР и ЛНР поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

"По первому зову вы встали на защиту родной земли, потому что осознаете святую обязанность всех поколений русских воинов. Они проявляли отвагу и самоотверженность в боях Великой Отечественной войны, исполняли свой интернациональный долг в Афганистане и других странах. Традиции чести и доблести продолжило Народное ополчение Донбасса, встав на защиту родной земли в 2014 году", - говорится в поздравлении главы ДНР.

Пушилин подчеркнул, что для жителей республики сегодня особенный праздник. "Наше государство уже почти восемь лет находится в состоянии войны, которая ведется по всем направлениям: военном, информационном, идеологическом, экономическом. Но теперь ДНР и ЛНР признаны Российской Федерацией, и это очень важно для обеспечения безопасности в Донбассе", - подчеркнул он.

"День защитника Отечества отмечается нашим народом с гордостью и огромной признательностью тем, кто стоит на страже мира, спокойствия и безопасности родной земли. В напряженное для всего Донбасса время особую благодарность выражаю мужчинам, которые по зову сердца пополнили ряды Народной милиции ЛНР, сотрудникам силовых структур, добровольцам, обороняющим рубежи республики от врага", - говорится в поздравлении Пасечника.

В этот день, продолжил глава ЛНР, особенно хочется отметить старшее поколение Луганской Народной Республики - участников Великой Отечественной войны. "Ваш пример беззаветной любви к Отчизне, неиссякаемая сила и воля научили нас, потомков, не сдаваться и побеждать", - подчеркнул он.

Признание республик

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.