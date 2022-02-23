{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Рада проголосовала за санкции против голосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов Гоcдумы

Ограничения могут ввести на 10 лет против 351 депутата Госдумы

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Верховная рада Украины проголосовала за санкции в отношении депутатов Гоcдумы, голосовавших за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в среду поддержало большинство депутатов.

Рада аргументировала свое решение тем, что решение депутатов Госдумы "нацелено на угрозу национальной безопасности Украины, а также ее территориальной целостности", а депутаты "имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов" РФ "на территории Украины, включая оккупации части территории Украины".

Санкции вводятся на 10 лет против 351 депутата Госдумы. Это решение теперь должен утвердить Совет по нацбезопасности и обороны, заседание которого состоится в среду.

Теги
УкраинаРоссияСанкции в отношении России
В парламенте Армении считают суверенным правом РФ подписание декларации с Азербайджаном
Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана подписана президентами по итогам переговоров в Кремле
Читать полностью