Басурин: армия Украины все чаще обстреливает ДНР из танков

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины все чаще применяют для обстрелов Донецкой Народной Республики танки. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Ситуация у нас еще больше накаляется. <…> Танки в большем количестве, артиллерия не прекращает обстрелы. Обстреливают всю линию соприкосновения. Под обстрелы попали 29 населенных пунктов нашей республики", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее украинская армия применяла для обстрелов ДНР различные типы гранатометов и минометов, а также 122-миллиметровую артиллерию. Кроме того, во вторник впервые с 2018 года с украинской стороны вели огонь из реактивной системы залпового огня "Град".

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию, 19 февраля в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.