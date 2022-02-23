Премьер Латвии считает, что санкции ЕС против РФ не повлияют на экономику республики

РИГА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что эта балтийская республика готова к негативным экономическим последствиям новых санкций ЕС против России.

"Давайте помнить, что 92% всей нашей торговли - не с Россией, - сказал он в среду в эфире Латвийского телевидения. - У нас с Россией осталось 8% [торговли]. Если мы вспомним, что было в 2000 году, то это день и ночь. Тогда у нас была почти полная зависимость".

Кариньш выразил уверенность в том, что латвийские предприниматели при необходимости переориентируются на другие рынки, в том числе на другие источники природного газа.

Новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине будет окончательно утвержден в среду. Как заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.