Рада предварительно одобрила свободное владение гражданами Украины огнестрельным оружием

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Верховная рада Украины утвердила в предварительном первом чтении законопроект о праве граждан на свободное владение огнестрельным оружием. За соответствующее решение проголосовали в среду 274 депутата.

"Учитывая, что государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств, владение гражданами огнестрельным оружием будет определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников", - говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты также проголосовали за сокращение сроков подготовки проекта ко второму чтению, в котором он должен быть утвержден окончательно.