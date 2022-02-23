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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинская армия за семь дней 342 раза обстреляла республику

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков 342 раза обстреляли территорию Донецкой Народной республики (ДНР) с 17 февраля, выпустив 4 473 боеприпаса различного калибра. Об этом в среду сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За 7 дней эскалации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 342 нарушения режима прекращения огня, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. - Всего противником выпущено 4 473 боеприпаса различного калибра".

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