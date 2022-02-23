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Кризис на Украине
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СНБО Украины принял решение о режиме ЧП на Украине, кроме Донецкой и Луганской областей

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что комендантский час в некоторых регионах Украины может вводиться в случае необходимости в рамках режима чрезвычайного положения
Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял на своем заседании решение о введении режима ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, но окончательное решение должна утвердить Верховная рада в течение 48 часов. Об этом сообщил в среду секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы обсудили введение чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей", - сказал он на брифинге по итогам заседания. "Решение СНБО [о введения режима ЧП] принято", - сказал он, но уточнил, что его еще поддержит Рада в течение 48 часов.

В Донецкой и Луганской областях режим ЧП не будет вводиться, так как в них с 2014 года действует специальный правовой режим.

Комендантский час

Комендантский час в некоторых регионах Украины может вводиться в случае необходимости в рамках режима чрезвычайного положения, решение о котором принял СНБО страны, сообщил Данилов.

"Комендантский час - да, может вводиться в регионах, если будет такая необходимость. Это по решению местных штабов", - сказал он.

Решение о мобилизации

Украина не принимала решение о проведении мобилизации, однако при необходимости оно может быть принято, заявил Данилов.

"Решения о мобилизации на Украине на сегодняшний день нет, в случае необходимости оно будет принято", - сказал он, отметив, что для принятия такого решения существует соответствующий механизм.

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