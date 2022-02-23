Глава МИД Украины призвал партнеров усилить санкционное давление на Россию

"Вчера предприняты первые решительные шаги, и мы благодарны. Теперь необходимо усилить давление", - написал он в Twitter. По его мнению, необходимо сильнее ударить по экономике России.

Президент РФ Владимир Путин на фоне серьезного обострения в Донбассе 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

В связи с этим во вторник президент США Джо Байден объявил о первом этапе санкций в отношении России. Он заявил, что "в случае вторжения РФ на Украину" США предпримут новые шаги. Также ожидается, что в среду будет окончательно утвержден пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине. Как заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц.