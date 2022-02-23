Чавушоглу посетит Казахстан 24 февраля

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится с визитом в Казахстан, сообщили в среду в турецком МИД.

"Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу 24 февраля 2022 года посетит с официальным визитом Республику Казахстан. Министр Чавушоглу будет сопредседателем 7-го заседания Совместной группы стратегического планирования вместе со своим коллегой вице-премьером - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, они обсудят текущие региональные и глобальные события в дополнение к двусторонней повестке дня", - говорится в заявлении.

В МИД Турции также сообщили, что Чавушоглу "будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым".