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Польские аграрии устроили акцию протеста в Варшаве против политики властей

Протестующие намерены пройти центральными улицами Варшавы к зданию правительства, заблокировав часть движения транспорта
© Ирина Полина/ТАСС

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Польские фермеры организовали в среду в Варшаве массовую акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в демонстрации принимают участие несколько тысяч человек с флагами и транспарантами.

Утром в столицу республики приехали более 200 тракторов, но полиция не пропустила колонну в центр города. Участникам акции пришлось добираться до площади у Дворца культуры и науки, где состоялось начало марша, другими способами. Протестующие намерены пройти центральными улицами Варшавы к зданию правительства, заблокировав часть движения транспорта.

Аграрии добиваются переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. "Сегодня польское сельское хозяйство нужно спасать. У нас скоро не будет еды", - указал лидер организации "Агроуния" Михал Колодзейчак.

Фермеры недовольны системой торговли продуктами в Польше, выступая против продажи в магазинах страны иностранных товаров под видом польских. "Сегодня нас обкрадывают, а правительство закрывает глаза", - отметил лидер протеста. Участники акции также выступают против повышения цен на топливо, энергию и удобрения, на котором, по их словам, зарабатывают крупные компании с государственным участием.

Помимо аграриев в Варшаве в среду протестуют и предприниматели, также недовольные политикой властей.

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