КНР считает, что дверь к мирному урегулированию вопроса Украины не закрыта полностью

"В текущей ситуации мы считаем, что дверь к мирному урегулированию украинского вопроса еще не полностью закрыта", - сказала она на регулярном брифинге.

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китай считает, что дверь к мирному урегулированию украинского вопроса не закрыта полностью. Как заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин надеется, что соответствующие стороны сохранят спокойствие и рациональность и будут привержены мирному урегулированию посредством диалога.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны сохранят спокойствие и рациональность, будут привержены мирному урегулированию соответствующих вопросов при помощи переговоров в соответствии с принципами Устава ООН", - продолжила дипломат. "Мы приветствуем и поощряем все усилия по дипломатическому урегулированию", - указала она.

Хуа Чуньин отметила, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и неизменна, заявления КНР соответствуют ее последовательной, твердой позиции продвижения урегулирования региональных вопросов путем диалога и консультаций.

"Китай всегда придерживался объективности и беспристрастности, стоял на стороне мира и справедливости, <...> выступает за то, чтобы все страны урегулировали международные конфликты мирным путем в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН", - продолжила дипломат. Она также отметила, что "некоторые обвиняют Китай в том, что его позиция по украинскому вопросу идет наперекор принципу уважения государственного суверенитета и территориальной целостности". "Это либо тайный умысел, либо умышленное искажение фактов, либо недопонимание", - добавила она.

Дипломат отметила, что украинский вопрос имеет сложную историческую долготу и широту, текущее развитие ситуации стало результатом совместного влияния различных факторов. "Для того, чтобы иметь верное и объективное понимание и искать разумный и мирный план урегулирования, необходимо понимать историю украинского вопроса, на основе равенства и взаимного уважения надлежащим образом разрешать рациональные озабоченности в области безопасности всех сторон", - резюмировала она.