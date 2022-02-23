Премьер Белоруссии пообещал масштабное переоснащение белорусской армии

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии в ближайшие несколько лет получат новые образцы вооружения и техники, такое масштабное переоснащение армии будет произведено впервые. Об этом заявил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, открывая соревнования по стрельбе между руководством силовых структур Белоруссии, посвященные Дню защитников отечества и вооруженных сил.

"В течение ближайших нескольких лет для нашей армии и других силовых структур поступит значительное количество образцов вооружения и военной техники. Такой масштабной программы никогда у нас не было. Но само время обязывает нас это делать, в дополнение к тому, что производит и поставляет наш отечественный оборонный сектор", - сказал премьер-министр, слова которого приводит его пресс-служба.

Премьер отметил, что в "последние годы белорусское общество явственно ощутило, что вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации - тот хребет, на который может опереться государство в непростые моменты". "Военная организация государства надежно защитит его безопасность", - уверен глава правительства Белоруссии.

Как заявил во вторник президент Александр Лукашенко, Белоруссия намерена в ближайшие годы закупить истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2", системы ПВО С-400 и другое современное вооружение. Он также сказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос об оснащении белорусских вооруженных сил современными зенитными ракетными системами С-400 "Триумф".