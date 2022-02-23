Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от РФ, несмотря на обострение на Украине

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Турция не имеет возможности отказаться от России, несмотря на обострение ситуации на Украине. Об этом сообщил президент республики Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета по возвращении из Сенегала.

"Турция не может делать выбор в пользу России или Украины. Мы нацелены на такие шаги [по разрешению ситуации], которые бы решили этот вопрос, не нанося ущерба нашим связям с этими странами", - приводит в среду слова турецкого лидера Anadolu.

Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с Путиным после переговоров с партнерами по НАТО.

Эрдоган выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной. НАТО должна наконец определить четкую позицию по ситуации между РФ и Украиной, а также предпринять все необходимые меры.