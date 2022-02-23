Басурин: Киев планирует создавать в Донбассе лагеря для временно перемещенных лиц

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Донбассе на линии соприкосновения по-прежнему остается критической. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины 14 раз открывали огонь по территории ДНР с применением ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов, выпустив 145 снарядов и мин, - отметил Басурин. - Ситуация на линии соприкосновения остается критической".

Он также отметил, что под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов республики.

Киев планирует создавать в Донбассе лагеря для временно перемещенных лиц.