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Кризис на Украине
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Народная милиция ЛНР заявила, что число обстрелов ВСУ увеличилось почти вдвое

Представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко отметил, что ВСУ выселяют мирных жителей из домов на подконтрольной им территории Донбасса, чтобы заселить туда личный состав

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Количество обстрелов со стороны киевских силовиков увеличилось практически вдвое, при этом активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом в среду сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

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"Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. Число обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось почти вдвое, - сообщил Филипоненко. - При этом украинская сторона активно применяла вооружение, запрещенное минскими соглашениями".

"Нашими наблюдателями зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы попали 29 населенных пунктов республики", - уточнил Филипоненко.

ВСУ выселяют мирных жителей из домов на подконтрольной им территории Донбасса, чтобы заселить туда личный состав, заявил он.

ВСУ стягивают к линии соприкосновения подразделения артиллерии, оснащенные РСЗО "Град".

В ЛНР ожидают, что ВСУ будет наносить удары по населенным пунктам с применением реактивной артиллерии.

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