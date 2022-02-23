Народная милиция ЛНР заявила, что число обстрелов ВСУ увеличилось почти вдвое

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Количество обстрелов со стороны киевских силовиков увеличилось практически вдвое, при этом активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом в среду сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

На эту тему

"Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. Число обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось почти вдвое, - сообщил Филипоненко. - При этом украинская сторона активно применяла вооружение, запрещенное минскими соглашениями".

"Нашими наблюдателями зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы попали 29 населенных пунктов республики", - уточнил Филипоненко.

ВСУ выселяют мирных жителей из домов на подконтрольной им территории Донбасса, чтобы заселить туда личный состав, заявил он.

ВСУ стягивают к линии соприкосновения подразделения артиллерии, оснащенные РСЗО "Град".

В ЛНР ожидают, что ВСУ будет наносить удары по населенным пунктам с применением реактивной артиллерии.