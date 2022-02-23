Глава МИД ФРГ заявила, что Германия готова к экономическим последствиям санкций против РФ

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Согласованные санкции ЕС против России в свете событий вокруг Донбасса могут быть ужесточены, ФРГ принимает во внимание возможные экономические последствия и для себя. Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Данный пакет может быть в любое время ужесточен", - сказала она. Касаясь вчерашней приостановки сертификации "Северного потока - 2", она отметила: "На национальном уровне мы также принимаем во внимание экономические последствия".

Накануне все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала.

Германия готова к экономическим последствиям санкций против РФ, сказала глава МИД ФРГ о приостановке сертификации Nord Stream 2. Окончательное решение по поводу Nord Stream 2, несмотря на приостановку сертификации, остается за германским регулятором.

Диалог по-прежнему входит в число принципов отношений с Россией.

"Минские соглашения были разрушены в одностороннем порядке", - утверждала она. "Окно для переговоров следует оставлять открытым", - отметила Бербок.

"За последние сутки мы дали понять, что подготовились к любым сценариям, - сказала она. - Нужно предотвратить самое плохое".