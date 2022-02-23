МИД КНДР: поддержав позицию Японии по Курилам, США пытаются заставить ее давить на РФ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. США за счет своей поддержки позиции Японии по вопросу южной части Курильских островов пытаются втянуть ее в реализацию стратегии давления на Россию. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном в среду на сайте ведомства.

"Противостояние между Россией и США по украинскому вопросу становится крайне напряженным. В этих условиях США заявили о поддержке суверенитета Японии над "северными территориями" (так в Токио называют южную часть Курил - прим. ТАСС). Истинное намерение США состоит в том, чтобы подтолкнуть Японию, своего младшего союзника, к сотрудничеству в реализации стратегии давления на Россию, оказывая [Токио] активную политическую и военную поддержку", - отмечается в сообщении ведомства.

МИД КНДР также назвал неслучайным тот факт, что американская атомная подводная лодка - охотник типа Virginia - была обнаружена российскими противолодочными силами в территориальных водах РФ около острова Курильской гряды Уруп.

7 февраля посол США в Японии Рам Эмануэль в своем видеообращении в Twitter высказал позицию Вашингтона по этому вопросу в российско-японских отношениях, поддержав Токио. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила тогда, что США своими заявлениями об искусственных территориальных претензиях Японии к России пытаются удержать обе страны от полномасштабного и перспективного сотрудничества.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.