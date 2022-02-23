Суд в Ираке перенес на 1 марта заседание по новому списку кандидатов в президенты страны

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Ирака перенес на 1 марта рассмотрение апелляции на публикацию Советом представителей (парламентом) нового списка кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщило в среду Национальное иракское информационное агентство.

Во вторник законодатели арабской республики опубликовали новый список кандидатов на пост президента страны, в который вошли 33 человека, включая занимающего сейчас президентское кресло Бархама Салеха, выдвинутого Патриотическим союзом Курдистана. Одним из главных его конкурентов считается Ребер Ахмед, баллотирующийся от Демократической партии Курдистана.

В связи с появлением нового решения парламентариев взамен того списка, который был ими опубликован в конце января (тогда в него входили 26 претендентов на пост президента), независимый депутат Басем Хашан подал апелляцию в Федеральный верховный суд Ирака относительно конституционности действий законодателей.

Согласно конституции арабской республики, президента избирает парламент большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа. Глава государства, который, согласно основному закону, не должен быть моложе 40 лет, занимает свой пост четыре года и может быть переизбран не более чем еще на один срок. Крупнейшая фракция парламента получит от нового президента мандат на определение состава правительства.

7 февраля Совет представителей не смог провести голосование и выбрать президента из-за отсутствия кворума, поскольку ведущие политические силы страны, определившиеся по итогам прошлогодних досрочных парламентских выборов, блокировали заседание.