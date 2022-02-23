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Пушилин сообщил, что МИД ДНР занимается составлением списка кандидатур на роль посла в РФ

МИД ДНР занимается составлением списка кандидатур на роль посла в РФ - Пушилин.

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Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
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