Пушилин сообщил, что МИД ДНР занимается составлением списка кандидатур на роль посла в РФ

Онлайн

Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн

ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации

Читать полностью