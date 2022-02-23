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Глава МИД ФРГ заявила, что нужно сохранять возможность для диалога с Россией

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Пространство для переговоров с Россией по поводу событий вокруг Украины должно оставаться. Об этом заявила в среду на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая на вопрос о жизнеспособности "нормандского формата" после признания независимости ДНР и ЛНР.

"Минские соглашения были разрушены в одностороннем порядке", - утверждала она. "Окно для переговоров следует оставлять открытым", - отметила Бербок.

"За последние сутки мы дали понять, что подготовились к любым сценариям, - сказала она. - Нужно предотвратить самое плохое".

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