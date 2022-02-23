Японским компаниям предписано усилить меры против кибератак из-за ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии призвало японские компании и организации усилить меры противодействия кибератакам на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

"Учитывая текущую ситуацию, потенциальный риск кибератак возрастет. Руководству компаний и организаций предлагается повысить свою осведомленность об угрозе кибератак и усилить меры противодействия", - отмечает министерство. В случае обнаружения подозрительной активности ведомство просит немедленно связаться с его отделом по кибербезопасности.

Телеканал NHK отмечает, что японские власти не исключают хакерских атак из-за рубежа в связи с решением Японии ввести санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В среду премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ограничительные меры касаются запрета на выдачу виз представителям ДНР и ЛНР, а также заморозки их активов. Токио также вводит запрет на экспорт в обе республики и импорт из них. Кроме того, санкции затрагивают суверенный долг РФ и подразумевают запрет на выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.