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Кризис на Украине

Кабмин Египта проведет спецзаседание по изучению последствий конфликта между РФ и Украиной

Премьер-министр арабской республики Мустафа Мадбули выразил надежду, что кризис быстро закончится

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Египта проведет в среду специальное совещание для изучения последствий конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил премьер-министр арабской республики Мустафа Мадбули на еженедельном заседании кабмина, передает издание "Аль-Ватан".

"Мы изучаем последствия российско-украинского кризиса, и сегодня пройдет специальное совещание по этому поводу, - сказал он. - Мы надеемся, что кризис быстро закончится, не перерастая в другие масштабы".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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