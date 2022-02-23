Франция продолжит диалог с Россией для создания новой архитектуры безопасности в Европе

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Париж продолжит диалог с Москвой с целью создания новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"В минувшие дни мы провели настоящий дипломатический марафон, чтобы избежать эскалации на Украине, и не сожалеем об этом. Мы пошли в этом до конца. И мы продолжим диалог, чтобы построить новый порядок безопасности в Европе", - сказал Атталь.

По его словам, "надо делать все, чтобы сохранить мир". "Это диктуется нашим желанием избежать худшего", - заявил представитель правительства Франции.