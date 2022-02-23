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Глава британского Минобороны заявил, что Лондон "всегда может пнуть" Москву

По мнению Бена Уоллеса, президент России Владимир Путин допустил ту же ошибку, что в свое время император Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
© Александр Щербак/ТАСС

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости. Такое мнение глава британского военного ведомства выразил в среду в разговоре с военнослужащими королевства при посещении здания Конной гвардии, расположенного в центре Лондона.

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"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это", - утверждал Уоллес, слова которого приводит агентство PA.

По мнению министра, президент России Владимир Путин допустил ту же ошибку, что в свое время император Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом. "Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал Путин. У него не было друзей, не было союзов", - утверждал глава Минобороны Великобритании.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияУоллес, Бен
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