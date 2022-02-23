Глава МИД Италии не исключает новых санкций в отношении России

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не исключил дополнительных санкций в отношении РФ, но отметил, что они должны быть "пропорциональные и связанные с реальным развитием событий". Об этом он заявил в среду, выступая в верхней палате (Сенате) национального парламента. Трансляция велась на сайте Сената.

"Дополнительные ограничительные меры могут быть приняты в случае новых действий с российской стороны. Но чтобы гарантировать их эффективность для сдерживания военных инициатив, они должны быть пропорциональными, постепенными и напрямую связаны с конкретным развитием событий на территории [Украины]", - сказал министр. Он уточнил, что над "адекватными санкциями разной интенсивности и в разных сферах" США и европейские партнеры работают давно.

Он признал, что санкции имеют негативное влияние на экономику Италии. "Мы знаем, что начиная с 2014 года до сегодняшнего дня наши предприниматели понесли серьезные потери от действующих санкций, и мы работаем, чтобы максимально защитить от их воздействия наши экономические и стратегические интересы. Мы знаем, что платим высокую цену за то, что отстаиваем общие принципы и ценности", - сказал Ди Майо.

Он также указал, что нынешний кризис сказывается на ценах на энергоносители, что требует координации на европейском уровне, и не только на этапе создания запасов газа, "но главным образом на этапе согласования контрактов о поставках". "Подобный кризис должен подтолкнуть Европу к созданию энергетического союза", - указал Ди Майо.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину. Ряд стран и ЕС уже объявили о введении санкций против России.