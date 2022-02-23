{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэр Парижа считает, что Франции надо идти к углубленному диалогу с Россией

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Франция должна стремиться к развитию углубленного политического диалога с Россией. Об этом заявила в среду мэр Парижа Анн Идальго, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента Франции на предстоящих в апреле выборах.

"Санкций недостаточно. Они могут быть лишь предисловием к глубокому политическому диалогу между ЕС и Россией, поскольку этот кризис рискует затянуться", - сказала Идальго. "Мы должны отстаивать принцип многосторонности в международных отношениях и центральную роль Совета Безопасности ООН", - считает она.

Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью