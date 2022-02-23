Мэр Парижа считает, что Франции надо идти к углубленному диалогу с Россией

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Франция должна стремиться к развитию углубленного политического диалога с Россией. Об этом заявила в среду мэр Парижа Анн Идальго, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента Франции на предстоящих в апреле выборах.

"Санкций недостаточно. Они могут быть лишь предисловием к глубокому политическому диалогу между ЕС и Россией, поскольку этот кризис рискует затянуться", - сказала Идальго. "Мы должны отстаивать принцип многосторонности в международных отношениях и центральную роль Совета Безопасности ООН", - считает она.