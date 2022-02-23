В Киеве пока не планируют вводить комендантский час

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Комендантский час в Киеве пока вводить не планируют, но будет действовать запрет на массовые мероприятия, митинги, могут также ограничить движение транспортных средств. Об этом сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Комендантский час в Киеве пока вводиться не будет до утверждения отдельного решения", - сказал он.

Введение чрезвычайного положения, решение о котором уже принято Советом национальной безопасности и обороны и будет утверждено в среду вечером Радой, по словам Кличко, предполагает создание оперативных штабов под председательством областных администраций в регионах и киевской городской администрации в столице. "Устанавливается усиленный контроль въезда и выезда с территории городов и областей. Может быть ограничено движение транспортных средств, их осмотр. Устанавливается запрет на массовые мероприятия, и митинги и могут быть другие ограничительные меры", - рассказал Кличко.