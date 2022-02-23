МИД ФРГ не считает события последних лет в Донбассе геноцидом

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Германия не считает, что понятие "геноцид" применимо к событиям в Донбассе. Об этом заявил в среду в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

По его словам, недавние "заявления из России" вызвали непонимание в Берлине. "Мы это решительно отвергаем. С точки зрения федерального правительства, ничего не указывает на то, что в Донбассе происходит или происходил геноцид", - сказал он, сославшись на данные независимых наблюдателей.

Как в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", Россия отправила в Соединенные Штаты Америки и Германию подборку материалов о массовых захоронениях и бесчинствах, которые происходили в Донбассе.

Бургер сказал, что в Берлине пока не получили эти документы.

На прошлой неделе на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом. Шольц впоследствии несколько раз говорил, что не считает это понятие применимым к событиям в Донбассе.