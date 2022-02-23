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Кризис на Украине

Нацполиция Украины до конца недели направит в Донбасс дополнительные силы

Замглавы ведомства Александр Фацевич сообщил, что полиция готова обеспечить резерв сил спецназначения в количестве до 6 тыс. человек

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины усилит свое присутствие в восточных регионах страны. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Фацевич на брифинге в среду.

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"Что касается ситуации на востоке нашего государства. У нас полицейские также несут службу в усиленном варианте, часть полицейских входит в силы и средства Операции Объединенных сил (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС). Принято решение руководством Нацполиции усилить дополнительными силами", - заявил он.

По словам Фацевича, дополнительные силы полиции будут направлены в Донбасс до конца недели, "в том числе для обеспечения правопорядка".

Замглавы ведомства добавил, что полиция готова обеспечить резерв сил спецназначения в количестве до 6 тыс. человек, которые в случае необходимости будут направлены "на территории, которым будет это необходимо и где будет требоваться обеспечение безопасности".

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) проинформировала, что усиливает контрдиверсионную защиту стратегических объектов страны. "Под усиленной защитой - стратегически важные объекты критической инфраструктуры и места массового скопления людей", - сообщило ведомство в среду в своем телеграм-канале, уточнив, что это делается "для нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против государства".

В частности, СБУ в Одесской области отработала защиту объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории; в Херсонской - усилила защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза; в Днепропетровской - усилила защиту стратегических объектов промышленности и энергообеспечения.

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