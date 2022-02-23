Съезд правящей партии Казахстана "Нур Отан" пройдет 1 марта в онлайн-формате

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Намеченный на 1 марта внеочередной съезд правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет отечества") пройдет в режиме онлайн, в нем примут участие 399 делегатов. Об этом сообщил в среду исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

"Как вы знаете, решением главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева внеочередной XXII съезд "Нур Отан" назначен на 1 марта. В ходе мероприятия планируется обсуждение приоритетов по дальнейшей модернизации работы партии. Съезд пройдет в онлайн-формате", - написал он в Facebook.

По его словам, в среду во всех регионах страны прошли заседания политических советов, по итогам которых на внеочередной съезд партии избраны 399 делегатов.

"Нур Отан" - крупнейшая партия Казахстана, ее членами являются более 835 тыс. человек. Она была основана в феврале 1999 года по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как Республиканская политическая партия "Отан" ("Отечество").

На съезде "Нур Отан" 28 января этого года Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева председателем правящей партии, делегаты единогласно поддержали его кандидатуру. Кроме того, на съезде был утвержден новый состав политического совета партии, в него, в частности, не вошли дочь первого президента Дарига Назарбаева, первый заместитель председателя "Нур Отан" Бауыржан Байбек и бывший глава правительства республики Аскар Мамин.