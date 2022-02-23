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Кризис на Украине

Премьер Японии из-за ситуации вокруг Украины отложит поездку в Хиросиму с послом США

Фумио Кисида и Рам Эмануэль в ходе визита должны были возложить цветы к мемориалу в Парке мира

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отложит запланированную на 26 февраля совместную поездку с послом США в стране Рамом Эмануэлем в Хиросиму, которая пострадала от американской атомной бомбардировки в 1945 году. Об этом сообщило в среду агентство Киодо.

Отмечается, что такое решение связано с ситуацией вокруг Украины, которой уделяется приоритетное внимание. Кисида и Эмануэль в ходе визита должны были возложить цветы к мемориалу в Парке мира, расположенном в центре Хиросимы.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Данные атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

Теги
ЯпонияКризис на УкраинеКисида, Фумио
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