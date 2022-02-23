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Кризис на Украине
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Зеленский сообщил, что ждет от Запада дальнейшего санкционного давления на Россию

Президент Украины отметил, что стране нужны от Запада четкие гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет дальнейших шагов от западных партнеров по санкционному давлению на РФ.

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"Украина приветствует утвержденные вчера и позавчера решения относительно санкций против РФ, которые были утверждены ЕС, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейших шагов по санкционному давлению", - сказал он в среду на совместном брифинге с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, которые находятся в Киеве с визитом.

Зеленский сообщил, что его команда предлагает ему разные шаги в отношении России, но это зависит от самой РФ.

Украине нужны от Запада четкие гарантии безопасности, отметил президент.

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