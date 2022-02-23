Зеленский сообщил, что ждет от Запада дальнейшего санкционного давления на Россию

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет дальнейших шагов от западных партнеров по санкционному давлению на РФ.

"Украина приветствует утвержденные вчера и позавчера решения относительно санкций против РФ, которые были утверждены ЕС, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейших шагов по санкционному давлению", - сказал он в среду на совместном брифинге с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, которые находятся в Киеве с визитом.

Зеленский сообщил, что его команда предлагает ему разные шаги в отношении России, но это зависит от самой РФ.

Украине нужны от Запада четкие гарантии безопасности, отметил президент.