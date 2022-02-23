Зампредседателя Суверенного совета Судана отправился на переговоры в Россию

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Делегация во главе с заместителем председателя Суверенного совета Судана Мухаммедом Хамданом Дакло (Хамидти) вылетела в Москву на переговоры с представителями российского руководства. Об этом сообщило в среду суданское государственное агентство SUNA.

По его информации, в рамках официального визита по приглашению правительства России Дакло будут сопровождать министр энергетики и нефтяной промышленности Мухаммед Абдалла Махмуд, глава Минфина Джибриль Ибрагим и несколько других чиновников.

Как уточняет агентство, у суданской делегации запланированы встречи с рядом российских официальных лиц. В ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Уже более трех месяцев в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им управляющий Суверенный совет. Несмотря на его обещания "защитить переходный период" и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного отстранения армии от управления страной. Посреднические усилия не привели к преодолению разногласий между политическими партиями Судана. В разгар кризиса премьер-министр Абдалла Хамдук ушел в отставку.