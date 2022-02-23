Конституционный суд Молдавии отклонил протест оппозиции на введение режима ЧП

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии отклонил протест депутатов оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, которые оспорили введение парламентом режима чрезвычайного положения.

"Признать неприемлемым обращение с просьбой проверить соответствие конституции постановления парламента №1 от 20 января 2022 года об объявлении режима чрезвычайного положения", - говорится в опубликованном в среду постановлении. Судьи сочли протест недостаточно мотивированным.

В январе правящая Партия действия и солидарности ввела режим ЧП сроком на 60 дней после просрочки платежей "Газпрому" и уведомления о возможном прекращении поставок топлива. Оппозиция считает, что режим ЧП должен быть отменен, так как ситуация с задолженностью была урегулирована в короткий срок.

Как считает один из авторов обращения вице-председатель парламента Влад Батрынча, власти используют режим ЧП, чтобы препятствовать протестам оппозиции и контролировать освещение прессой газового кризиса. Он напомнил, что в 2020 году КС уже отменял режим ЧП по требованию президента страны Майи Санду, которая обвинила правительство Иона Кику в необоснованности чрезвычайных мер в период очередной волны ковида. Тогда президентская Партия действия и солидарности находилась в оппозиции.