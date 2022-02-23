Эксперт назвал признание ДНР и ЛНР реакцией РФ на игнорирование Западом ее интересов

ШАНХАЙ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Признанием ДНР и ЛНР Россия "запустила мяч" в сторону Запада, который проигнорировал требование о гарантиях безопасности, и ждет от него ответа. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пань Давэй.

Причину сложившейся вокруг Украины ситуации эксперт видит в действиях и позиции Запада и США, а вернее, тех элит и руководящих групп, которые преследуют свои личные интересы. "На этот раз то, что произошло на Украине - это вина США и НАТО. Им выгодно было загнать Россию в угол", - сказал он, напомнив, что президент России Владимир Путин уже предупреждал о необходимости предоставления гарантий безопасности.

"Это нормальное требование. Перед распадом Советского Союза американские лидеры и лидеры стран Запада обещали, что не будет расширения НАТО. Получается, что на 80% - это вина США и западной элиты, а на 20% - вина Горбачева", - констатировал эксперт.

Президент России, указал Пань Давэй, вспомнил об этом невыполненном обещании и потребовал незадолго до произошедших событий гарантий безопасности и нерасширения НАТО на Восток - то есть выполнить то, что было обещано. "Это было сделано открыто, но никакого серьезного ответа от Запада не получил", - сказал эксперт, обратив внимание на то, что Россия четко обозначила неминуемую реакцию в случае отказа. "Запад считает, что у них есть возможность делать все, что они хотят. И это проблема", - считает он.

История повторяется

Китайский эксперт вспомнил и события 2008 года, когда Запад заявил об уважении результатов референдума народа в Косово, после чего был произведен раздел страны. "Россия поступила таким же образом, поскольку они привели хороший пример", - сказал он, говоря о референдуме в Крыму. В том же году был, по его словам, еще один похожий пример, когда разворачивались события вокруг Грузии.

Запад не меняет своих подходов

Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас произошло признание Россией независимости ЛНР и ДНР, китайский эксперт указал на то, что, конечно, имело место некоторое изменение ситуации и условий, однако коренная проблема была все та же и она не менялась. "Претензии и позиция западных стран и США не поменялись. Они придерживаются той же позиции, полагая, что могут контролировать весь мир. Нам необходимо провести спокойные переговоры для решения всех этих проблем, но они не хотят и не обращают внимание на интересы других стран", - считает Пань Давэй.

Россия, констатировал эксперт, предупредила о последствиях. "Однако, как мне кажется, еще есть пространство для урегулирования или маневра", - сказал он, напомнив слова Путина, который уже обозначил вариант урегулирования проблемы, заявив, что отказ Украины от вступления в НАТО и нейтралитет стали бы лучшим решением конфликта. "Сначала Путин бросил мяч странам Запада и США. США отреагировали несерьезно, после чего Россия пошла на этот шаг. Запад сейчас в шоке, начали ругаться, но это было ожидаемо", - констатировал эксперт.

Поэтому, считает Пань Давэй, еще есть возможность разрешения конфликта путем переговоров. "Сейчас, как мне кажется, Владимир Путин прямо декларирует, что он ждет ответа от Запада", - считает он.

Что касается позиции Китая по произошедшему, то, по мнению эксперта, Пекин проявил понимание. "Китай с пониманием принял этот факт. Но, конечно, если понадобится какая-то поддержка, то он обязательно окажет помощь России в какой-то момент", - сказал он.

Развитие ситуации

Дальнейшие варианты развития событий, полагает Пань Давэй, могут пойти по нескольким сценариям. Первым шагом были требования России о гарантиях безопасности, вторым - признание ДНР и ЛНР, а третий - еще предстоит, однако каким он будет, сказать пока сложно. "Пространство для маневра еще существует, Россия ждет реакции. Если Запад на каком-то этапе учтет интересы другой стороны, то появится возможность для смягчения ситуации, проведения переговоров и решения проблемы мирным путем", - сказал эксперт, признав, что процесс этот будет длительным.