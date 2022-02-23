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Кризис на Украине

Премьер Украины заявил, что Киев не планирует вести наступательные операции в Донбассе

По словам Дениса Шмыгаля, страна столкнулась "с самыми большими вызовами со времен независимости"

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина не планирует никаких наступательных операций в Донбассе. Об этом заявил в среду на заседании украинского правительства его глава Денис Шмыгаль.

"Мы не планировали и не планируем наступательных операций, мы стремимся к миру. Украина остается преданной политико-дипломатическому пути решения конфликта [в Донбассе]", - подчеркнул премьер.

По его словам, Украина столкнулась "с самыми большими вызовами со времен независимости". "Признание Россией псевдообъединений на территории Донбасса - это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Россия в очередной раз избрала путь угроз, шантажа, военной эскалации", - утверждал Шмыгаль.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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