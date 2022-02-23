Эрдоган обсудил с Алиевым "кризис между Россией и Украиной"

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили "кризис между Россией и Украиной".

"В ходе переговоры обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные проблемы, особенно отношения с Арменией, а также российско-украинский кризис", - сказали журналистам в канцелярии Эрдогана.

Между тем Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.