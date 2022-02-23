Премьер Украины заявил, что страна усилит поддержку переселенцев из Донбасса

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство активизирует программу поддержки переселенцев из Донбасса, которая предусматривает предоставление разных льгот, а также разработает дополнительные меры для этих категорий граждан.

"Мы боролись и боремся не только за территории, но и за людей. Правительство активизирует программу поддержки переселенцев из неподконтрольных [Киеву] территорий Донецкой и Луганской областей", - сказал Шмыгаль в среду на заседании кабинета министров.

Он уточнил, что переселенцы из Донбасса смогут получить разного рода льготы для получения высшего образования, а также компенсации за жилье, пенсионное обеспечение.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявлял в ночь на вторник, что Украина намерена придерживаться своих обязательств перед жителями отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву, а в случае необходимости будет расширять программы поддержки.

Киев ранее задекларировал несколько программ помощи жителям Донбасса, среди которых, в частности, финансовая поддержка, решение социально-бытовых проблем, получение образования, пенсионное обеспечение.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, также есть погибшие и раненые среди мирного населения. Вечером 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.