Литва установила заграждение из колючей проволоки на 250 км границы с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Около 250 км из 680 км границы Литвы с Белоруссией оборудовано заграждением из колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины). Об этом в среду заявил журналистам Лауринас Касчюнас, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, который провел в районе границы выездное заседание.

"Концертина уже установлена на участке в 250 км, около 90 км границы защищены и дополнительным заграждением [из металлической стержневой сетки]", - сказал он.

По оценке Касчюнаса, несмотря на незначительное отставание от графика, работы будут закончены в срок. "На вопрос о завершении проекта представители подрядчика ответили, что в сентябре текущего года объект сдадут", - отметил политик.

Вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года должна быть защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля. На границе Литва строит стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Вильнюс надеялся получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.