Польша и Литва намерены добиваться признания для Украины статуса страны-кандидата в ЕС

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Лидеры Польши и Литвы будут добиваться признания для Украины статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил в среду польский лидер Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

"Украина заслуживает признания статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз", - сказал Дуда на пресс-конференции, которую транслировало Польское телевидение. "Вместе с президентом Гитанасом Науседой мы будем делать все, что в наших силах, чтобы добиться этой цели", - добавил он.

Глава польского государства вновь высказался в поддержку Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Дуда выступил с критикой решения РФ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его утверждению, Россия подрывает международный порядок и должна воздержаться от эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.