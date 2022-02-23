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Отставки и назначения

Экс-министра обороны Грузии назначили советником президента республики

В пресс-службе администрации грузинского лидера отметили, что Давид Тевзадзе уже приступил к исполнению обязанностей

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Давид Тевзадзе, возглавлявший Министерство обороны Грузии в годы президентства Эдуарда Шеварднадзе, назначен главным советником главы государства по вопросам стратегического планирования. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе администрации грузинского лидера.

"Да, подтверждаю, он (Тевзадзе - прим. ТАСС) назначен главным советником президента Грузии по вопросам стратегического планирования. Он уже приступил к исполнению обязанностей", - сказала сотрудница пресс-службы.

Тевзадзе родился в январе 1949 года, окончил факультет философии и психологии Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. В 1992 году вступил в ряды резервного батальона "Орби" Национальной гвардии Грузии. В 1998 году Тевзадзе назначили министром обороны республики и главнокомандующим вооруженными силами. Этот пост он занимал до 2004 года.

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