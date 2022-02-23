Кабмин Сербии заявил, что Приштина отказалась от прямого контакта с Белградом в Брюсселе

БЕЛГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что главный переговорщик Приштины Бесник Бислими отказался от прямых переговоров с представителями Сербии в Брюсселе. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.

"С начала этого года было совершено 23 нападения на сербов [на территории непризнанного Косова], что в три раза выше, чем за тот же период в прошлом году. Переговоры шли только с [специальным представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом] Лайчаком, представитель Приштины Бесник Бислими отказался вести переговоры с сербской стороной. В следующем туре Приштина, я надеюсь, будет гораздо более ответственной, а именно приедет в Брюссель, чтобы обсудить ряд тем. Это важно для продолжения диалога", - заявил Петкович.

Петкович отметил, что основной темой переговоров стало формирование Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), судьба пропавших без вести, электроснабжение севера непризнанного Косова.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович и главный переговорщик Приштины Бесник Бислими прибыли в Брюссель во вторник, 22 февраля, где должны были состояться переговоры Белграда и Приштины в присутствии представителя ЕС. В итоге специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак провел две отдельные встречи с представителями Сербии и непризнанного Косова по настоянию Бислими.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.