Эрдоган вновь сообщил о готовности Турции задействовать С-400 в случае необходимости

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь сообщил о готовности Анкары задействовать приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в случае нападения на республику. Об этом он сообщил турецким журналистам на борту самолета по возвращении из Сенегала.

"Ответ на вопрос, где они будут использоваться, предельно ясен. Кто бы ни атаковал нашу страну при помощи ракеты, они [С-400] будут задействованы. Также говорят, что С-400 находятся в ангаре. С-400 находятся там, где нужно", - приводит в среду его слова телеканал NTV.

В июле 2019 года Эрдоган уже сообщал, что Турция намерена использовать С-400, если на страну будет совершено нападение.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.