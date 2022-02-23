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Прокуратура Молдавии провела обыски у чиновников, подозреваемых в незаконном обогащении

В ведомстве сообщили о допросе бывшего директора снабжающего Кишинев электроэнергией и теплом предприятия Termoelectrica

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели обыски у бывшего директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, которого подозревают в незаконном обогащении.

"Прокуроры проводят обыски в разных местах: в доме, автомобилях экс-директора службы", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Также в ведомстве сообщили о допросе бывшего директора снабжающего Кишинев электроэнергией и теплом предприятия Termoelectrica, которого подозревают в незаконном обогащении. По данным следствия, его расходы за пять лет существенно превысили доходы. В этот период, как считают следователи, подозреваемый сам и через третьих лиц оформил в собственность десять объектов недвижимости.

В сообщении отмечено, что в интересах следствия имена подозреваемых пока не раскрываются.

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