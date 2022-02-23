МИД Греции уклонился от ответа о необходимости ввода санкций в отношении Украины и США

АФИНЫ, 23 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну уклонился в среду на брифинге от ответа на вопрос о том, считает ли Греция необходимым предложить ввести санкции в отношении Украины за обстрелы в Донбассе и в отношении США за военную базу на территории сербского края Косово.

Корреспондент ТАСС задал Папаиоанну вопрос о том, что, если Греция, как она заявляет, придерживается принципиальной позиции, то считает ли она необходимым предложить ввести санкции в отношении Украины за обстрелы ее войсками в Донбассе, от которых гибнет мирное население, включая детей, а также в отношении США, которые признали независимым государством принадлежащий Сербии край Косово и имеют там военную базу.

Папаиоанну не ответил на этот вопрос и предпочел говорить о санкциях в отношении России. "Я могу только повторить, что для Греции принципиальной позицией является уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости всех стран мира, независимо от государства, и, конечно, в этих рамках и Украины, - сказал представитель МИД. - Решения о санкционных мерах [в отношении России], которые были приняты вчера на Совете ЕС по внешней политике, были одобрены единогласно 27 странами - членами, и Греция, конечно, находящаяся в тесной координации с остальными государствами - членами, согласилась с остальными о применении мер, которые объявил [глава дипломатии Евросоюза] Жозеп Боррель".

Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже во вторник заявил, что все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Би-би-си во вторник заявила, что антироссийские санкции западных стран являются нелегитимными.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках была объявлена всеобщая мобилизация. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.