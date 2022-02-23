Глава МИД Ирана: вмешательство США и НАТО не поможет решению украинского кризиса

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Участие США и НАТО в кризисе на Украине не будет способствовать его разрешению. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы недовольны кризисом вокруг Украины. К сожалению, разрушительные действия США и НАТО сделали тревожной ситуацию в этом регионе, - цитирует его государственное телевидение Ирана. - Вмешательство США и НАТО не поможет разрешению кризиса между Россией и Украиной".

Он также добавил, что "Тегеран призывает к решению вопроса мирным путем".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ряд стран ЕС уже объявили о введении санкций против России.