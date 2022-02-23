{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Глава МИД Ирана: вмешательство США и НАТО не поможет решению украинского кризиса

Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что "Тегеран призывает к решению вопроса мирным путем"

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Участие США и НАТО в кризисе на Украине не будет способствовать его разрешению. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Мы недовольны кризисом вокруг Украины. К сожалению, разрушительные действия США и НАТО сделали тревожной ситуацию в этом регионе, - цитирует его государственное телевидение Ирана. - Вмешательство США и НАТО не поможет разрешению кризиса между Россией и Украиной".

Он также добавил, что "Тегеран призывает к решению вопроса мирным путем".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ряд стран ЕС уже объявили о введении санкций против России.

Теги
УкраинаСШАИранРоссияКризис на Украине
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Антониу Гутерриш заявил о готовности к посредничеству по ситуации вокруг Украины
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Читать полностью